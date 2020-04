Unser Tipp – Wenn es hinter den Fassaden brodelt Ein Buch lesen, einen Film schauen, Musik hören: In Zeiten der Corona-Krise tut Ablenkung gut. Hier finden Sie Tipps der Redaktion. Svend Peternell

Das Cover des neuen Kriminalromans «Lügen am Zürichberg» von Irène Mürner. Foto: PD

Wer in diesen schwierigen Zeiten einen Krimi lesen will, der fast ohne Tote und physische Gewalt auskommt, ist mit «Lügen am Zürichberg» als Taschenbuch gut bedient. Die Autorin, die mit diesem Titel bereits ihr sechstes Buch in diesem Genre vorlegt, heisst Irène Mürner. Sie kommt aus der Ostschweiz, war Lehrerin, Flugbegleiterin und Stadtzürcher Polizistin. Die 48-Jährige wohnte knapp fünfzehn Jahre in Zürich und ist letztes Jahr von einem fünfjährigen Einsatz mit ihrer Familie in Kenia zurückgekehrt.