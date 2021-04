Kolumne Bern & so – Wenn es chrisaschtet unter den Holzlattli Über epische Ausschweifungen von älteren Männern. Michael Bucher

Es passiert an der Migros-Kasse. Im Tram oder beim Autowaschen. Wie aus dem Nichts stehen sie plötzlich neben einem: ältere, leicht kauzige Männer. Sie verwickeln einen in ein zunächst harmloses Gespräch, das sich mit zunehmender Dauer in ein autobiografisches Referat verwandelt, in dem man nicht selten in der RS- oder der «Stifti»-Zeit des Erzählers landet.

Die Kolumne Infos einblenden In der Kolumne «Bern & so» teilen Simone Lippuner, Michael Bucher, Martin Burkhalter und Sandra Rutschi abwechselnd ihre kleinen und grossen Beobachtungen rund ums Leben im Kanton Bern.

Letzte Woche erwischte es mich wieder mal. Der letzte Skitag der Saison stand an. Ich war spät dran und lud bei mir zu Hause auf dem Parkplatz gerade die Ski ins Auto, als sich hinter mir eine Stimme meldete: «Aha! Giits uf d Ski?» Ein knorriger, alter Mann mit Stumpen im Mundwinkel grinste mich an. Das «Puff» auf der Piste und das «Gstungg» vor dem Lift, das sei nie sein Ding gewesen, erklärte er mir. Und dann koste der ganze Spass auch noch rund einen «Lappen». Er habe sich lieber «näbeusse» bewegt – dort, wo es «chrisaschtet» beim Fahren. Natürlich ohne Helm und all dem «Schischi». Nur dort zeige sich, wer fahren könne, meinte er, während ich Helm und Schutzmaske verstaute.