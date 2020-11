Unser Oberaargau auf Instagram – Wenn er keine Zeit zum Fotografieren hat, knipst er Christoph Salm ist pensionierter Tierarzt und hat in den letzten Jahren die Fotografie für sich entdeckt. Auf unserem Instagram-Kanal zeigt er die Region durch seine Linse. Sabine Gfeller

Christoph Salm hier vor der Kamera. Er zückt sie selbst aber auch gerne. Foto: zvg

Christoph Salm unternahm dieses Jahr – wie so viele andere auch – keine Auslandreisen. Umso mehr zog es ihn durch die nähere Umgebung. Das weckte bei ihm Erinnerungen an die Jugendzeit am Burgäschi- und Inkwilersee, im Mutzbachgraben und in den Buchsibergen. Einige Bilder davon hat er dieser Zeitung geschickt. Wir zeigen sie nun auf unserem Instagram-Kanal.

Der 65-Jährige hat die Grundschule in Niederönz und Herzogenbuchsee besucht, das Gymnasium dann in Langenthal. In den Ferien hat er auf dem Bau gearbeitet und sich mit dem Erlös seine erste Kamera geleistet. Doch damals fotografierte er noch nicht allzu fleissig.