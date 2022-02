Wengen feiert Ryan Regez – Wenn einfach alles stimmt Sie haben gezittert, gelitten, gefiebert. Und gefeiert. Am Ende fliessen beim Fanclub von Ryan Regez in Wengen Freudentränen. Der Wenger gewinnt Olympiagold im Skicross. Hans Peter Roth

Die Freude der Fans in Wengen über den Olympiasieg von Ryan Regez ist grenzenlos. Foto: Hans Peter Roth

«Dä putzt hüt!» Lia Näpflins Blick ist schon fast grimmig vor Entschlossenheit. Diese unterstreicht sie dann hellwach, mit siegesgewissem Lächeln. Kein Zweifel: «Ryan Regez holt heute Gold!» Was für eine Ansage, so früh am Morgen. 4.30 Uhr Schweizer Zeit. Noch hat die Liveübertragung der Qualifikation der Männer im Skicross an der Olympiade in China nicht begonnen. Doch im Pausenraum der Skischule Wengen macht sich bereits ein gutes Dutzend Leute zu schaffen.

Zusammen aufgewachsen