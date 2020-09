Kabarettistin Tereza Hossa – Wenn eine Wienerin in Bern über Kühe zwitschert Die Wienerin Tereza Hossa verbindet auf Twitter zwei Leidenschaften: Kühe und Satire. Das ist sehr lustig. Nun macht die Wienerin ein Veterinärmedizin-Praktikum in Bern. Marina Bolzli

Kabarettistin im Regen: Tereza Hossa in der Berner Länggasse. Iris Andermatt

Es sieht schwarz aus. Am Himmel türmen sich die Wolken, erste Tropfen fallen. Und eben kam noch eine Kuh rein. «Es wird später», schreibt Tereza Hossa kurz vor dem Treffen aus der Tierklinik. Im Zweifelsfall geht die Kuh vor, das ist klar. Tereza Hossa ist im Moment in einem Wiederkäuer-Praktikum an der Uni Bern. Obligatorisch im Veterinärmedizin-Studium, ohne Lohn, mit 40 Stunden und mehr Präsenzzeit. Und trotzdem ist sie ganz zufrieden: «Es ist anstrengend, aber ich lerne sehr viel», sagt sie. «Bern ist sehr gut mit Kühen.» Schon nur, weil es in der Schweiz halt viele davon gebe, bis zu 30 Kuh-Patientinnen sehe sie pro Tag. «Und ich liebe jede einzelne davon.» Hossa möchte sich dereinst auf Grosstiere spezialisieren.