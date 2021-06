Neues Buch: Journalist Michael Hopp packt aus – Wenn eine Psychoanalyse scheitert Der Ex-«Tempo»-Chef Michael Hopp hat sein kaputtes Leben mit brutaler Wucht aufgeschrieben. Das habe ihm mehr geholfen als die langen Jahre auf der Couch, sagt er. Jean-Martin Büttner

Schreiben als «aufgefüllte Lücke für die Leerstelle meiner gescheiterten Analyse»: Autor Michael Hopp (65). Foto: PD

Ein beschädigter Mann beschliesst mit dreissig Jahren, sich einer psychoanalytischen Therapie zu unterziehen. Michael Hopp kommt aus zerrütteten Verhältnissen. Er wächst bei der Grossmutter auf, die ihn verwöhnt und manipuliert. Erst kehrt er zur Mutter zurück, die ihn aus der Wohnung werfen wird. Dann flüchtet er zum Vater, einem Architekten, der den Sohn als wertlose Kreatur entwürdigt. Vater und Sohn sind hoch verschuldet. Die Mutter hat einen neuen Freund, der schlägt sie grün und blau. Der Alkoholismus treibt sie in die Klinik.

Der Sohn führt ein kaputtes Leben, dazu kommt eine Lebenskrise. Er hat seine Frau und ihre drei Kinder verlassen, nachdem er ihnen zwei Jahre lang verheimlicht hatte, dass er eine Neue hat. Er leidet an Scham, Schuldgefühlen und Selbsthass. Er trinkt bis zur Besinnungslosigkeit, wie es seine Eltern schon taten. Er raucht, kifft, nimmt Amphetamin. Er ist von Wien nach München gezogen und hat eine Freundin, aber die trinkt ebenso viel wie er. Er leidet unter einer schmerzhaften Verengung der Vorhaut und einem eitrigen Bein. In seiner Kindheit litt er an Fieberschüben. «Mein Körper war das Schlachtfeld aller Konflikte in meinem Leben», wird er später schreiben.