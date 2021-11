Architekturkolumne Baustelle – Wenn eine gescheiterte Utopie zur Chance wird Manchmal werden Teile von grossartigen Plänen realisiert und zeigen sich in ihrer Unvollendung als Glücksfall. Zum Beispiel im Berner Jura. Nathalie Ritter

Diese kaum beachteten architektonischen Bauten in «beton brut» stehen wie Sprachrohre zwischen mächtigen Tannen an einem Südhang. Foto: Nathalie Ritter

Bauplätze sind vielerorts zu finden; sind aber nicht immer greifbar. Oftmals werden für Orte und ganze Gebiete grossartige Pläne geschmiedet, ohne je realisiert zu werden. Die Frage der Neugestaltung des Bahnhofplatzes in Bern mit seinem Baldachin zog sich jahrelang hin und schuf Gräben, die auch die nächsten Generationen beschäftigen werden.

Man denke zudem an die Autobahnachse «Westast» in Biel, die von der Bevölkerung versenkt wurde. Oder an die grossspurig angelegte Idee des «Acclolac», welche die Stadt Biel endlich an den See anbinden wollte: fantastische Gedankenspielereien, die Bevölkerung und Politik Jahrzehnte beschäftigten.