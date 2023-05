Glosse über Erdbeeren in den Läden – Wenn eine Frucht uns triggert Warum enerviert sich jedes Jahr das kollektive Gewissen über diese Beere des Bösen, nur weil sie aus Spanien kommt? Jessica King

Foto: Raphael Moser

Die Versuchungen sind seit Wochen wieder da. Rote Erdbeeren. Saftige Himbeeren. Und Heidelbeeren, so rund und prall, dass man sich schon allein beim Anblick vorstellen kann, wie sie zwischen den Zähnen zerbersten. Natürlich stammen die Beeren noch nicht aus der Schweiz, sondern wachsen auf bewässerungsintensiven Riesenfeldern in Spanien. Aber egal, in welches Lebensmittelgeschäft ich zurzeit gehe: Die Mitarbeitenden haben dieses Triumvirat der Sünde stets gleich beim Eingang platziert. Als wollten sie jeden Tag aufs Neue die Standhaftigkeit der Kundinnen und Kunden herausfordern.

Nun, letzte Woche bin ich gescheitert. So rot, so saftig sahen die Erdbeeren aus, dass ich mich meiner selbst erbarmte und eine Packung kaufte. Noch im Laden fühlte ich mich beobachtet: Eine junge Hipster-Mutter mit vielen kleinen Tattoos schielte streng in meinen Korb, als wollte sie die Früchte allein mit ihren strafenden Blicken direkt zurück nach Spanien beordern. Gleichzeitig lagen in ihrem Einkaufswagen neben Mandelmilch auch ein riesiger Bund Bananen sowie eine Avocado.

Als ich anschliessend beim Mittagessen mit Freunden die Früchte auspackte, wusch und anbot, fragten gleich mehrere, ob das schon Schweizer Erdbeeren seien. Als ich verneinte, winkten sie hastig ab. Stattdessen beugten sie sich über das eigene Take-away – einem Curry mit Pouletfleisch aus Brasilien.

Warum genau triggert uns eine spanische Erdbeere so sehr? Warum enerviert sich jedes Jahr das kollektive Gewissen über diese Beere des Bösen, nur weil sie bis im Mai aus dem Süden kommt? Beinahe wirkt die rote Frucht wie ein jährlich wiederkehrendes helvetisches Widerstandsritual: Nur wer auf die hiesige Ernte warten kann, hat sich die Erdbeere auch wirklich verdient.

Klar ist der CO 2 -Ausstoss gross. Klar wäre regional und saisonal besser. Aber wo bleibt dann die Entrüstung bei allen anderen Importwaren? Angefangen bei den vielen Flat Whites mit Kaffee aus Kolumbien, die in den hippen Café-Bars in Bern serviert werden. (Wobei die Dichte dieser Café-Bars in den Quartieren mit der Dichte der VW-California-Bussen korreliert, die zwar das Gefühl der grossen Freiheit vermitteln, aber eine desaströse CO 2 -Bilanz haben.)

Gerne hätte ich mit meinen Mittagsfreunden über diese ökologische Heuchelei philosophiert. Doch als ich zum Monolog ansetzte, unterbrach mich ein Freund sofort, sein Mund immer noch voller Antibiotika-Curry: «Mir ist doch egal, ob die Beeren aus Spanien kommen», sagte er. «Sie schmecken einfach nach nichts.»

