Extreme Preissteigerungen – Wenn eine Chanel-Tasche plötzlich 1000 Franken mehr kostet Mitten in der Krise erhöhen Luxusmarken ihre Preise. Kundinnen und Kunden stört das kaum. Im Gegenteil: Sie wollen mehr. Maren Meyer

7100 statt 6200 Euro: Die Chanel «Classic Flap Bag» mit Steppmuster und CC-Logo ist auf einen Schlag um 15 Prozent teurer geworden. Foto: Alamy Stock Photo

Wer in Paris, in der Rue Cambon Nummer 31, eine Chanel-Tasche kauft, erhält diese exklusiv verpackt in einer weissen Box. In anderen Chanel-Filialen ist es eine schwarze. Wer hier einkauft, ist etwas ganz Besonderes, wird so suggeriert.

Was die Rue Cambon für Markenliebhaberinnen so begehrenswert macht: Wo heute der Chanel-Flagship-Store steht, befand sich einst das Atelier von Coco Chanel, Modeschöpferin und Gründerin der Luxusmarke. Verkauft wird hier heute also weit mehr als eine Tasche: der Mythos Chanel, Status und Exklusivität.

Viele Luxusmarken erhöhen in der Pandemie die Preise