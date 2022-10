Jagd in der Region – Wenn ein Reh plötzlich am Wegrand hängt Zwei Spaziergängerinnen stören sich an ausgeweideten Rehen an beliebten Waldwegen. Das ginge anders, sagt Jägerpräsident Lorenz Hess. Hans Ulrich Schaad

Rehe werden nach dem Erlegen noch im Wald ausgenommen und zum Ausbluten aufgehängt. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Anfang Oktober wurde im Kanton Bern die Rehjagd eröffnet. Jeweils am Montag, am Mittwoch und am Samstag streifen seither die Jägerinnen und Jäger durch die Wälder. Der Berner Jägerverband schrieb in der letzten Woche in einer Mitteilung, dass das Nebeneinander von Jägerschaft, Bikern, Joggerinnen, Pilzsammlern und Reiterinnen problemlos möglich sei. Dafür brauche es aber eine gegenseitige Rücksichtnahme.