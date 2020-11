Überbauung in Huttwil – Wenn ein Quartier ein Kraftwerk wird Jetzt fahren an der Hohlenstrasse die Baumaschinen für die ersten drei Mehrfamilienhäuser auf. Im Endausbau entstehen 100 neue Wohnungen. Jürg Rettenmund

Auch im zukünftigen Energiequartier scheint nicht immer die Sonne: Die ersten Bauten für die geplante Überbauung am letzten Donnerstag. Foto: Nicole Philipp

Darauf, dass die Tage der grünen Wiesen am Abhang des Huttwilbergs gezählt sein könnten, deutete an der Hohlenstrasse seit längerem Verschiedenes hin: eine erste Baugrube mit Betonwänden und Leitungen, ein Verkaufscontainer sowie eine grosse Informationstafel. Jetzt macht die Bauherrschaft jedoch ernst: Auf einen feierlichen Spatenstich verzichtete die IDG Grüter aus Dagmersellen zwar wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie. Doch die Baumaschinen fahren auf.

In einer ersten Etappe entstehen 28 neue 3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern. Im Endausbau werden es 100 Wohnungen sein. Dabei sind diejenigen in den untersten drei Mehrfamilienhäusern als altersgerechte Wohnungen geplant. Einen Investor für diesen Teil der Überbauung sucht die IDG Grüter noch. Oberhalb der Mehrfamilienhäuser sollen an einer Erschliessungsstrasse zwölf Einfamilien- und drei Doppeleinfamilienhäuser gebaut werden.