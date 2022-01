Neue Thuner Band Sharing Pluto – Wenn ein Planet die Gesellschaft spiegelt Nicola Bögli und Jeremia Schweizer aus Thun veröffentlichen als Sharing Pluto ihr Debüt. Das Konzeptalbum handelt vom Verstossenen unter den Planeten, dem sie neues Leben einhauchen. PD

Sie veröffentlichen diesen Frühling ihr gleichnamiges Debütalbum: Die Thuner Band Sharing Pluto mit Nicola Bögli (l.) und Jeremia Schweizer. Foto: PD

Er ist der Verstossene unter den Planeten. 2022 kehrt er jedoch zurück – zurück in unsere Wahrnehmung und erzählt uns seine Geschichte. Nicola Bögli und Jeremia Schweizer sorgen dafür, dass Pluto ein Comeback feiert. Die beiden Musiker aus Thun stehen mit ihrem Projekt Sharing Pluto und dem gleichnamigen, 13 Songs starken Konzeptalbum in den Startlöchern. «Pluto ist der Planet, den wir zu neuem Leben erweckt haben, damit er für die Menschheit zu einem Zuhause werden kann», erzählt Bögli.

«Sharing steht für das Kollektiv, Pluto für die Fantasie.» Jeremia Schweizer von Sharing Pluto

Die Story um den fernen Himmelskörper, der im Laufe des Albums diverse Stadien durchläuft, soll die Zuhörerinnen und Zuhörer aus ihrem Alltag reissen und sie auf eine Reise in eine andere Welt mitnehmen. Obschon sie Pluto zum Protagonisten gemacht haben, wollen ihn die beiden Musiker auch als Leinwand für alle verstanden wissen: «Der Planet ist keine moralische Instanz, sondern dient der Gesellschaft als Spiegel», sagt Bögli. Und Schweizer meint: «Sharing steht für das Kollektiv, Pluto für die Fantasie.»

Von organisch bis elektronisch

Im Entstehungsprozess des Albums setzten sich die zwei 29-Jährigen, die als Primarlehrer in Dürrenast und Goldiwil in Thun arbeiten, durchaus kritisch mit heutigen Technologien und aktuellen Entwicklungen auseinander. Dabei ist es aber nicht geblieben, denn entstanden ist ein optimistisches, empathisches und lebensbejahendes Werk. Daher bildet auch ein Herz einen Teil des Band-Logos.

Musikalisch setzen Sharing Pluto nebst organischen Sounds durch Gitarre und Gesang auch auf Synthesizer und Drumcomputer. Teilweise transportieren die elektronischen Instrumente Düsterheit, handkehrum liefern sie aber auch das Fundament für positive Emotionen und Assoziationen. Der Song «Empress» etwa verbindet organische Geigenklänge mit einem synthetischen Bass zu einer tanzbaren Up-Tempo-Nummer.

Als Konzeptalbum umgesetzt

Entstanden ist die Idee für Sharing Pluto 2018, als sich die Musiker zum ersten Mal seit längerem wieder trafen. Sie kannten sich aus der gemeinsamen Zeit am Gymnasium Thun-Seefeld. Musikalische Erfahrungen gesammelt haben sie in verschiedenen Bands wie Tenter Hooks, Loose Connection oder Highsky. Die Vision eines Konzeptalbums wurde dann rasch zum Dreh- und Angelpunkt.

«Mit dem Schreiben eines Konzeptalbums geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung.» Nicola Bögli von Sharing Pluto

«Mit dem Schreiben eines Konzeptalbums geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung», meint Bögli. Fasziniert von der Idee ist auch Schweizer, der daheim in seinem eigenen Homestudio regelmässig gern an neuen Sounds herumtüftelt. «Konzeptalben sind oft Alben, die ich gern am Stück höre», sagt der 29-Jährige. Geprägt wurde Schweizer von Bands wie Foo Fighters oder Red Hot Chili Peppers. Bei Bögli heissen die Vorbilder Radiohead oder Led Zeppelin. Für Sharing Pluto wurden die zwei Freunde zudem speziell vom Sound und der Darstellung der Comicband Gorillaz inspiriert.

Pläne für eine Tour

Veröffentlicht wird das Album «Sharing Pluto» im Frühling 2022. Davor ist monatlich der Release einer Single geplant; am 21. Januar erscheint auf allen gängigen digitalen Plattformen als Erstes «Never Gonna Be Like Them». Im Laufe des Jahres wollen Nicola Bögli und Jeremia Schweizer ihr Konzeptalbum dann auf die Bühne bringen. Die Reise von Pluto ist mit dem Verklingen des letzten Tons auf dem Konzeptalbum ebenso wenig zu Ende: Seine Schöpfer tüfteln bereits an einer möglichen Fortsetzung…

