Langenthaler Wortgeschichten – Wenn ein Öppis zum Tier wird Die BZ-Leserschaft lieferte das berndeutsche Vokabular, Alexander Estis erfand die Geschichten dazu. Aus den wöchentlichen Beiträgen ist jetzt ein Buch geworden. Kathrin Holzer

Ist mit seinen Langenthaler Wortgeschichten dem Berndeutschen auf der Spur: Der Schriftsteller Alexander Estis las anlässlich der Vernissage im Oberaargauer Buchzentrum in Riedtwil. Foto: Beat Mathys

Wir wollen es nicht leugnen: Bei den nachfolgenden Zeilen handelt es sich durchaus auch um ein bisschen Werbung in eigener Sache. Schliesslich war es die BZ Langenthaler Tagblatt, die 2020 und 2021 während gut neun Monaten wöchentlich mit einer Langenthaler Wortgeschichte aus der Feder von Alexander Estis aufwartete.

Vom Aargauischen kam der deutsch-russische Autor im April 2020 nach Langenthal, um als Stipendiat der Stiftung Lydia Eymann ein Jahr in deren Haus an der Aarwangenstrasse zu wohnen und zu arbeiten. Die Corona-Pandemie brachte weltweit gerade alles zum Stillstand. Anders als seinen Vorgängerinnen und Vorgängern im Stiftungshaus blieb es dem neuen Stadtliteraten, wie die Stipendiaten auch genannt werden, lange verwehrt, mit der Bevölkerung in direkten Kontakt zu kommen.