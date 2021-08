Parlament in Langenthal – Wenn ein Millionär betteln geht Der Stadtrat überweist das Budget 2022 einstimmig, zu reden gibt es trotzdem. Die FDP wehrt sich derweil gegen die geplante Steuererhöhung. Julian Perrenoud

In der Stadtverwaltung ist Sparen angesagt. Bei Einzelpositionen will sie auf 1,31 Millionen Franken verzichten. Foto: Nicole Philipp

Dass die Stadtverwaltung mit tiefroten Zahlen im Budget plant, ist nicht neu – seit Jahren kämpft Langenthal gegen ein strukturelles Defizit. Dass sich die finanzielle Situation weiter zuspitzt, ist unter anderem den Folgen der Pandemie geschuldet. Das bekommt auch der Stadtrat zu spüren, als er an seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien über den Finanzplan 2022 bis 2026 debattiert.

SVP-Gemeinderat Roberto Di Nino (Ressort Finanzen) betont, er wolle das Defizit begrenzen. Der Zielwert für 2022 sei ein Minus von fünf Millionen Franken gewesen. Am Ende sind es im Budget 5,38 Millionen Franken geworden, wie die Exekutive kürzlich an einer Pressekonferenz verkündete. Was noch schlechter ist als im Vorjahr. «Die Luft ist dünner geworden», sagt Di Nino im Parlament.