Schifffahrt auf dem Brienzersee – Wenn ein Kursschiff lautlos über den See gleitet Fahren mit Diesel oder elektrisch. Dies kann ab sofort das neu motorisierte Motorschiff Jungfrau auf dem Brienzersee. Es ist das erste Kursschiff mit hybridem Antriebssystem auf den Oberländer Seen. Hans Peter Roth

Martin Bischoff, Leiter Technik und Infrastruktur der Schifffahrt BLS, im Motorenraum der MS Jungfrau. Foto: Hans Peter Roth

Noch liegt die MS Jungfrau vertäut neben der grossen Werfthalle in Interlaken. Doch nun ist das Motorschiff – dafür steht MS – mit seinem auffälligen Ethno-Look bereit zum Auslaufen. «Am kommenden Montag ist es so weit», freut sich Martin Bischoff: «Dann sticht die Jungfrau als erstes Kursschiff der BLS mit Hybridmotor in den Brienzersee.» Was bedeutet dies? Der Leiter Technik und Infrastruktur Schifffahrt der BLS AG erklärt: «Es ist vergleichbar mit einem Hybridauto. Das Fahrzeug ist sowohl mit einem Verbrennungsmotor als auch mit einem Elektromotor ausgestattet.»