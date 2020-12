Kostümverleih in der Stadt Bern – Wenn ein Bundesrat den Häxebäse aufsucht Das Veranstaltungsverbot drückt aufs Geschäft des Berner Kostümverleihs Häxebäse. Doch jammern wollen die beiden Betreiberinnen nicht. Urs Wüthrich

Janine Chevalier (links) und ihre Tochter Manuela Pieren betreiben den Stadtberner Kostümverleih Häxebäse bereits seit 25 Jahren. Foto: Raphael Moser

Abgesagt sind: Silvesterpartys, die Belle-Epoque-Woche in Kandersteg, der Wiener Opernball, die Berner Fasnacht. Das sind Anlässe, an denen Manuela Pieren und ihre Mutter Janine Chevalier Geld verdienen. Die beiden verleihen Kostüme. Ihr Geschäft Häxebäse am Eigerplatz betreiben sie seit 25 Jahren. Die über 2000 Garderoben auf zwei Etagen reichen stilistisch von der Steinzeit bis in die Gegenwart, vom Bärenfell bis zum Frack. Dazu gibts die entsprechenden Accessoires: von der Holzkeule bis zur Heino-Perücke. Bärte, Brillen, Hüte, Schuhe, Taschen.