Alte Zeitungen aufgetaucht – Wenn 100-jährige Nachrichten wie die Schlagzeilen von heute klingen In den Wänden ihres alten Bauernhofs in Wichtrach sind Marianne und Res Gfeller auf 100-jährige Zeitungen gestossen. Ein Blick in die Vergangenheit. Fabio Peter

Mittlerweile leben Res und Marianne Gfeller in einem Haus neben ihrem Bauernhof in Wichtrach, in dem sie die Zeitungen entdeckt haben.



Foto: Christian Pfander

10 Uhr an einem gewöhnlichen Morgen in Wichtrach. Marianne und Res Gfeller sitzen am Esstisch und blättern in der Zeitung. «Lehrerinnenstreit in Münsingen», «22’726 Grippefälle in einer Woche» oder «Die Chinapolitik Japans». Dazwischen Werbungen von Loeb und Pfister.