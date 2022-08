2:0-Sieg gegen KuPS – Wenn die Young Boys nur etwas ärgert Die Berner bekunden im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Conference League in Turku keine Mühe. Und können so Kräfte fürs Spiel beim FC Basel sparen. Dominic Wuillemin aus Turku

Eine Europacup-Reise ganz nach Berner Gusto: Die YB-Spieler feiern in Turku mit ihren Fans. Foto: Jussi Eskola (Freshfocus)

Die Sonne steht in Turku an der Südwestküste Finnlands tief, die YB-Spieler auf der Ersatzbank halten die Hände hoch vors Gesicht. Fabian Rieder, Nicolas Ngamaleu und Jean-Pierre Nsame sitzen da, Trainer Raphael Wicky hat sie gegen den finnischen Tabellenführer Kuopion PS soeben vom Feld genommen und ihnen eine Pause verordnet.

Rieder und Ngamaleu sind bis dahin die meisteingesetzten YB-Feldspieler in dieser Saison, Nsame nimmt nach einem schwierigen Jahr erst wieder Schwung auf. Die verletzungsbedingten Absenzen von sieben potenziellen Stammspielern erschweren die Belastungssteuerung in diesen Tagen, in denen die Young Boys jede Woche zweimal antreten. Dementsprechend nimmt Wicky nach gut einer Stunde und knapp drei Tage vor dem Spiel beim FC Basel die Gelegenheit noch so gerne wahr, die Breite seines Kaders auszunützen. Er sagt: «Der Match ist für uns sehr gut verlaufen.»

Das YB-Telegramm Infos einblenden KuPS - YB 0:2 (0:2)

Veritas-Stadion, 1521 Zuschauer.

Tore: 25. Nsame (Penalty) 0:1. 40. Elia 0:2.

YB: von Ballmoos; Blum (74. Chaiwa), Camara, Zesiger, Benito; Sierro; Jankewitz, Rieder (64. Rrudhani), Ngamaleu (64. Mambimbi); Nsame (64. Monteiro), Elia.

Bemerkungen: 72. Lattenschuss Jankewitz. YB ohne Fassnacht, Garcia, Niasse, Lauper, Lustenberger, Rüegg und Ugrinic (verletzt).

2:0 führen die Young Boys da dank Toren von Nsame und Meschack Elia in der ersten Halbzeit längst. Stürmer Cedric Itten muss nicht eingreifen und ist so frisch für seine Rückkehr nach Basel. Die Partie hat in der Schlussphase vor 1521 Zuschauern fast den Charakter eines Testspiels. Die Finnen, die von der ersten Minute stets und untypisch für einen Aussenseiter spielerische Lösungen anstreben, erweisen sich als angenehmer Gegner.

Die Odyssee des finnischen Gegners

Derweil gewinnt der belgische Spitzenclub Anderlecht im estnischen Paide, rund 250 Kilometer Luftlinie von Turku entfernt, ebenfalls 2:0. Es müssten schon Fussballwunder geschehen, wenn YB und Anderlecht in den letzten Augustwochen den Einzug in die Gruppenphase der Conference League im Playoff nicht untereinander ausmachen würden.

Zur Einordnung: Der KuPS operiert mit einem derart kleinen Budget, dass er es in der Runde zuvor bevorzugte, mit einem Linienflug nach Bukarest und von dort per Bus zum Auswärtsspiel in Moldau zu reisen. Was sich zu einer 42-stündigen Odyssee auswuchs. Zum «Heimspiel» in Turku fahren die Finnen, sie sind deshalb länger unterwegs als die Young Boys, die mit einem Charter von Belp einfliegen. Mit dem wenigen Geld gilt es sparsam umzugehen.

Das allein muss nicht die Stärkeverhältnisse auf dem Platz widerspiegeln. Aber auch da präsentieren sich die Young Boys von Beginn an überlegen. Nach 5 Minuten weist die Statistik schon vier Corner für sie aus. Nach 11 bietet sich Elia die erste grosse Chance. Nach 23 liegt es nur am ungenauen Zuspiel Nsames, dass die Berner nicht endlich das 1:0 erzielen. Sie treten dominant auf, verleiten das Team aus Kuopio immer wieder zu Ballverlusten. Den ersten Abschluss des Heimteams, der ein Schüsschen ist, quittiert das Publikum gnädig mit frenetischem Applaus.

Die Stimmung an diesem schönen Sommerabend in Turku ist besser, als es die Fernsehbilder vermuten lassen. Die Haupttribüne ist gut gefüllt, die KuPS-Anhänger haben sich in einer Ecke vis-à-vis den rund hundert YB-Fans eingerichtet.

Diesmal beweist Nsame Nerven

Die Clubfarben beider Teams sind Gelb-Schwarz, deshalb treten die Young Boys im ungewohnten Weiss an.

Die Partie kennt derweil keine Graustufen. Nach 25 Minuten belohnt Jean-Pierre Nsame die Gäste mit dem Führungstreffer für ihren Aufwand. Wie schon in der Vorwoche gegen Liepaja profitiert er von einem Penaltypfiff des Schiedsrichters, anders als am Sonntag, als er gegen GC verschoss, zeigt er keine Nerven. Der 29-Jährige ist im dritten Spiel in Folge erfolgreich. «Wir sind die Partie seriös angegangen», sagt Wicky. «Und wir spielten bis zum Schluss seriös weiter.»

Nsame bereitet auch das 2:0 von Elia vor, Ngamaleu leitet den Treffer mit einem zügigen Dribbling ein. Die lange YB-Absenzenliste fällt nie ins Gewicht. Alexandre Jankewitz darf sich für den verletzten Christian Fassnacht auf der Achterposition rechts versuchen. Er zeigt zumindest vielversprechende Ansätze, trifft in der Schlussphase die Latte. Der eingewechselte Jöel Monteiro kann ebenso dringend benötigte Spielminuten sammeln wie der eingewechselte Felix Mambimbi. Nur ein Tor will ihnen nicht gelingen, gerade Mambimbi lässt in der Schlussphase mehrere gute Gelegenheiten aus.

Die Chancenauswertung ist der einzige Makel an diesem Abend bei YB. «Wir hätten mehr Tore erzielen müssen», sagt Wicky, «das ist ärgerlich, denn gegen andere Gegner werden wir nicht so viele Chancen erhalten. Da müssen wir effizienter sein.»

Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.