Absurde Preisunterschiede – Wenn die Wohnung für Unterländer doppelt so teuer ist Die Preisschere zwischen Erst- und Zweitwohnungen öffnet sich immer weiter. Darum verlegen Unterländer ihren Wohnsitz in die Berge. Beat Schmid

Teure Alpenidylle: Ferienhäuser im Zentrum von Klosters GR. Foto: Werner Dieterich

Zwar hat man Prince Charles schon lange nicht mehr in Klosters gesehen. Doch die Anziehungskraft des touristischen Hotspots bleibt ungebrochen, wie sich an den gesalzenen Immobilienpreisen ablesen lässt. So zum Beispiel beim Immobilienprojekt Prasüra an der Landstrasse 135, wo derzeit 26 Eigentumswohnungen entstehen.



Da wird eine riesige 5,5-Zimmer-Maisonette-Wohnung für satte 3,8 Millionen Franken angeboten. Oder eine 146 Quadratmeter grosse 4,5-Zimmer-Ferienwohnung für 1,925 Millionen Franken. Auffällig ist: Bei den sechs teuersten Wohneinheiten handelt es sich ausschliesslich um Zweitwohnungen.



Wesentlich moderater bepreist sind die übrigen zwanzig Wohnungen, die allerdings nur von Einheimischen gekauft werden dürfen. Eine 3,5-Zimmer-Wohnung für 720’000 Franken geht da fast als Schnäppchen durch. Stutzig macht eine 135 Quadratmeter grosse 4,5-Zimmer-Erstwohnung für 1,08 Millionen Franken. Sie ist praktisch identisch mit der fast zwei Millionen Franken teuren 4,5-Zimmer-Zweitwohnung.