Hockeyfans bleiben zuhause – Wenn die Wohnstube zum Ersatzstadion wird Weil der Kanton Grossveranstaltungen verboten hat, müssen die meisten Eishockeyfans nun zu Hause bleiben. Wie sie daheim mitleiden, zeigt ein Besuch bei Tigers-Fan Anton Zürcher in Landiswil. Stefan Kammermann

Anton Zürcher (Mitte) fiebert in der Stube mit – zusammen mit Nachbar Patrick Beyeler (links) und Sohn Remo Zürcher. Foto: Beat Mathys

Es ist ruhig im Emmental. Die Dämmerung schleicht sich langsam durch die Chrächen zuhinterst in Landiswil. Am Mast vor dem markanten Bauernhaus der Familie Zürcher hängt die Fahne der SCL Tigers. Es dauert noch rund 30 Minuten, bis die Schiedsrichter in der Ilfishalle den Puck für das dritte Heimspiel der Langnauer Hockeyaner gegen Rapperswil freigeben.

Im Stadion hat es viel Platz. Nach den jüngsten kantonalen Covid-19-Bestimmungen sind gerade mal 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer – inklusive Mannschaften und Trainer – zugelassen. Tausende von Saisonkartenbesitzer müssen zu Hause bleiben. «Jetzt werden wir halt zu Subenfans», sagt Anton Zürcher, genannt Tönu. Seit rund 45 Jahren ist der Landiswiler Landwirt und Briefträger vor allem eines: Tigers-Fan. Das Saisonabonnement besitzt er seit Jahrzehnten. Kaum ein Heimspiel, an dem er nicht live im Stadion mitgefiebert hat.