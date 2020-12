Das Beispiel Schwarzenburg – Wenn die Website zur Kostenfalle wird Doppelt so teuer als gedacht: Der Weg zu Schwarzenburgs Website war steinig, bei der Planung lief einiges falsch. Ein Lehrstück für andere Gemeinden. Sheila Matti

Schön, aber teuer: So präsentiert sich die Website der Gemeinde Schwarzenburg. Foto: zvg

Ein geschwungener Weg, eine alte Scheune und im Hintergrund das Gantrischmassiv. Schwarzenburgs Website sieht hübsch aus. Der Suchbalken in der Mitte sorgt für eine einfache Handhabung: Tippt der Nutzer hier ein Stichwort ein, wird er fündig.

Im Vergleich zu den Websites von anderen Gemeinden kann sich jene von Schwarzenburg sehen lassen. Sie überzeugt nicht nur vom Design her, sondern ist auch übersichtlich und stets aktuell. «Ein gutes Produkt», fasst Gemeindepräsident Martin Haller (SVP) zusammen, «nur der Weg dahin war etwas holprig.»

Das Endergebnis ist nicht billig. Rund 214’000 Franken kostete die Website – doppelt so viel wie ursprünglich budgetiert. 2016 sprach der damalige Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von 94’000 Franken. Und am Sonntag nun, vier Jahre später, kommt der Nachkredit von 120’000 Franken an die Urne.