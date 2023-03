Cybersicherheit bei Gemeinden – Wenn die Verwaltung offline geht Auch Gemeinden müssen sich gegen Cyberattacken schützen: Dies wurde am Politforum Thun deutlich, das diesen Freitag und am Samstag der Bewältigung von Krisen gewidmet ist. Godi Huber

Sie debattierten am Politforum im KKThun über Cybersicherheit: (v.l.) Florian Schütz (Delegierter des Bundes für Cybersicherheit), Adrian Nyffeler (Chef Spezialfandung Kapo Bern), Sven Ihl (Informatikdienste der Stadt St. Gallen), Christoph Hauert (Generalsekretär Label cyber-safe.ch ), Andreas Wyss (Gemeinderatspräsident Kirchberg) und Moderatorin Sonja Hasler. Foto: Patric Spahni

Kabarettist Bänz Friedli hatte die Lacher wie immer auf seiner Seite: «Viola ist privilegiert, sie befehligt eine Cyberabwehr. Diese arbeitet allerdings nur zu Geschäftszeiten.» Nach dieser satirischen Steilvorlage war es dann fertig lustig auf der Bühne des KKThun. Am Anlass Politforum Thun wurde am Freitagnachmittag die Frage diskutiert, ob auch Gemeinden ins Visier von Cyberkriminellen geraten können und was sie gegen Cyberangriffe vorkehren sollen.