Tagestipp: Wissen zum Zmittag – Wenn die Vernunft siegt Man isst zwar nicht die Weisheit mit dem Löffel, aber im Berner Generationenhaus kann man zum Zmittag durchaus Wissenswertes erfahren. Martina Hunziker

Sie weiss, was unser Hirn tut, um unsere Impulse zu kontrollieren: Prof. Dr. Daria Knoch. Foto: Lea Meienberg

Der Moment, in dem man entgegen dem ersten Impuls etwas einfach mal gut sein lässt, um einen Streit zu vermeiden. Die Entscheidung, den Flug nach London nicht zu buchen, obwohl er günstiger wäre als die Anreise auf dem Landweg – weil man sich schliesslich dazu entschieden hat, umweltfreundlicher zu leben. Was diese Situationen miteinander gemein haben: unsere Fähigkeit der Impulskontrolle.

Was spielt sich im Gehirn ab, wenn wir einer Versuchung widerstehen? Oder uns zurückhalten? Antworten auf Fragen wie diese gibt es beim «Wissen zum Zmittag» im Berner Generationenhaus. Zu Gast ist Daria Knoch, Professorin für Soziale Neurowissenschaft an der Universität Bern. Sie erläutert in ihrem Vortrag, welche Rolle unser Gehirn in der Impulskontrolle spielt und wie die Hirnforschung das «Bremspedal» im Gehirn in Experimenten testet.

Das Mittagessen darf mitgebracht werden. Eintritt frei, Plätze können online reserviert werden.

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft studiert, interessiert sich aber für vieles mehr als nur für klassische Musik. Mehr Infos

