Streit um Parkplätze – Wenn die Velofahrenden wichtiger sind Welche Interessen soll die Stadt Bern bei einem Parkplatzstreit höher gewichten? Jene der Velofahrerinnen, oder jene der Autofahrer und des Gewerbes? Jessica King Adrian Moser (Foto)

Entlang der Länggassstrasse sollen Parkplätze einer neuen Velospur weichen. Bild: Adrian Moser

Velos sind der Stadt Bern wichtiger als Parkplätze. Und das ist okay so.

Dagegen haben sieben Parteien aus der Länggasse gemeinsam Beschwerde erhoben, darunter vier Läden und ein Take-away-Imbiss. Unterstützt werden sie vom Gewerbeverband KMU Stadt Bern. Ihr Hauptargument: Es bestehe kein öffentliches Interesse an den neuen Velospuren. Seit 2011 seien in der Länggassstrasse nur 14 Unfälle mit Velos statistisch erfasst worden, womit kein Sicherheitsproblem existiere. Zudem soll die Länggassstrasse dereinst eine 30er-Zone werden, was die Velofahrer zusätzlich schütze. Das Gewerbe hingegen leide stark, wenn die Parkplätze in der Länggasse reduziert würden.