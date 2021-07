Gstaad Menuhin Festival – Wenn der Stargeiger zum Influencer wird Junge Künstlerinnen und Künstler befeuern mit sozialen Medien ihre Karrieren. Ein Trend, den der Konzertbetrieb besser nicht verschläft. Michael Feller

Die Pose ist ein Teil des Geschäfts: Nemanja Radulović. Foto: Charlotte Abramow/DG

Bomsori beim Eiskaffee. Bomsori mit Wiener Schnitzel. Bomsori vor der Sachertorte. Bomsori auf der Brücke mit dem Blick auf die Altstadt von Salzburg: Die 31-jährige Koreanerin Bomsori Kim hält ihren Trip nach Salzburg fest, wie das Menschen ihrer Generation machen: auf Instagram.

44’000 Menschen – ihre Follower – kriegen das mit, denn sie ist ein Geigenstar. Mit der Camerata Salzburg tritt die Solistin diesen Sommer am Rheingau Musikfestival auf, einem der grössten Musikfestivals in Europa. Und sie gastiert am Menuhin Festival Gstaad. Dort gehört sie zu den vier «Menuhin’s Heritage Artists», die Festivaldirektor Christoph Müller über fünf Jahre fördern will.