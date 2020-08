Spardebatte in der Stadt Bern – Wenn die Stadt bei den Kulturhäusern um Almosen bettelt Wie spart man 373’000 Franken ein bei der Kultur? Der Aufschrei ist gross – und die Stadt begeht wunderliche Pfade. Sechs Thesen zur Berner Kulturpolitik. Michael Feller , Marina Bolzli

Hat keine Freude an den finanzpolitischen Avancen der Stadt Bern: Florian Scholz, Intendant von Konzert Theater Bern. Foto: Adrian Moser

373’000 Franken – so viel soll die Stadt bei der Kultur sparen. Ein gutes Prozent des Kulturbudgets scheint auf den ersten Blick verkraftbar, doch der Aufschrei in der Kulturszene ist massiv. Die Befürchtung: Es trifft ausgerechnet die Kleinen, die freien Kulturschaffenden, die im Corona-Jahr besonders Gebeutelten. Weil der Grossteil der 36 Millionen Franken, die die Stadt für die Kultur ausgibt, unantastbar ist. Er geht an die grossen Institutionen, zum Beispiel an Konzert Theater Bern, das gut 18 Millionen von der Stadt erhält. Die Vierjahresverträge gelten bis 2023, also gibt es nichts daran zu rütteln. Deshalb muss bei den kleinen Beträgen der Projektförderung gespart werden.