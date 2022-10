Interlakner Künstlerin – Wenn die Sonne farbig malt Wie sieht Sonnenlicht aus? Do Paladini fotografiert es, und ihre Lichtbilder zeigen weichfarbige Kompositionen, hauptsächlich aus Kugelformen. Anne-Marie Günter

Do Paladini fotografiert Sonnenlicht, woraus sinnliche Bilder entstehen. Foto: Anne-Marie Günter

Do Paladinis Stimme am Telefon ist leise, weich, aber sehr klar. Nicht von ungefähr: Sie ist Sängerin, Singer-Songwriterin, Schauspielerin und hat sich in Wien und in Deutschland zur Stimmbildnerin ausbilden lassen. Sie wuchs in Interlaken auf, lernte PTT-Telefonistin, arbeitete im Büro. Erfüllung fand sie in der Kunst. Corona war für sie ein Unterbruch, ihre Arbeit als Stimmbildnerin hat sie bis jetzt nicht mehr aufgenommen.