Streit endet vor Verwaltungsgericht – Wenn die Solaranlage des Nachbarn blendet Ein Mann fühlt sich durch die neue Solaranlage des Nachbarn gestört. Der Streit geht bis ans Verwaltungsgericht, das sich schliesslich hinter den Bau der Anlage stellt. Roger Probst

Streitpunkt unter Nachbarn: Eine neue Solaranlage. (Symbolbild) Foto: Urs Jaudas

Die Geschichte beginnt harmlos: Ein Ehepaar, das in einem Dorf in der Region Thun wohnt, will nachhaltiger leben und entschliesst sich deshalb dazu, eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Eigenheims zu installieren. Gesagt, getan: Im Frühling 2019 wird die rund 70 Quadratmeter grosse Anlage ans Netz angeschlossen.