«Links»-Vorwurf gegen SRF – Wenn die Rechte angreift Die SVP will politisch gegen das Schweizer Fernsehen vorgehen. Sie ist damit Teil eines internationalen Trends. Linus Schöpfer

Der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter im September 2018. Foto: Keystone

Am Dienstag zeigte das Schweizer Fernsehen eine «Club»-Sendung zum Rahmenabkommen. Tags darauf folgte bereits die Medienmitteilung der SVP. Die Sendung habe «das Fass zum Überlaufen» gebracht. Jetzt sei «Schluss mit lustig», sagte SVP-Nationalrat Thomas Matter zum Nachrichtenportal Nau.ch.

Der Anlass? SRF hatte keinen Vertreter der Partei in die Runde eingeladen.

Die kritisierte «Club»-Runde (von links): FDP-Nationalrätin Christa Markwalder, Rechtsprofessor Thomas Cottier, Moderatorin Barbara Lüthi, SP-Nationalrätin Jacqueline Badran und Unternehmer Alfred Gantner. Screenshot: SRF

Die SVP will es nicht bei einer Beschwerde belassen, sondern auch politisch gegen SRF vorgehen. Sie ist damit Teil eines internationalen Trends: In ganz Europa versuchen Rechtsparteien, Einfluss auf die Öffentlich-Rechtlichen zu gewinnen. Der Standardvorwurf: Die Sender seien zu links. Gefordert oder realisiert werden – in unterschiedlicher Schärfe – Kurskorrekturen. Eine Übersicht.