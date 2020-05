Zum Rücktritt von Monika Gygax – Wenn die Politik in den Hintergrund rückt Nach zehn Jahren gibt Monika Gygax aus Obersteckholz ihren Platz im Grossen Rat ab. Sie ist der Politik nicht etwa überdrüssig. Vielmehr war es ein persönliches Schlüsselerlebnis, das sie zu diesem Schritt bewog. Tobias Granwehr

Monika Gygax gibt zwar ihr politisches Mandat ab, will sich aber weiterhin für «ihre» Partei BDP engagieren. Foto: Nicole Philipp

Monika Gygax erscheint gut gelaunt zum vereinbarten Interviewtermin in der Bäckerei in Lotzwil. Die Verkäuferin erklärt ihr, sie habe bei ihrem letzten Einkauf zu viel bezahlt und erhalte noch Geld zurück. So läuft das auf dem Land, man kennt sich eben.