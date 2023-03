Kritik am Inselspital – Wenn die Patienten vor dem Personal von der Schliessung erfahren Die Mitarbeitenden der Spitäler Münsingen und Tiefenau wurden von den Spitalschliessungen überrumpelt und sehr spät informiert. Damaris Hohler

Das Spital Münsingen soll bereits in drei Monaten geschlossen werden. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Man stellt sich vor: Ein Unternehmen schliesst, und die Mitarbeitenden erfahren es von den Kundinnen. So erging es am Mittwoch dem Personal der Spitäler Münsingen und Tiefenau. Aufgrund hoher Verluste von über 80 Millionen Franken schliesst die Insel-Gruppe die beiden Spitäler, das Spital Münsingen per Ende Juni und Tiefenau Ende Jahr. Dies hat die Insel-Gruppe am Mittwoch kommuniziert. Am Nachmittag um 14 Uhr haben die Medien darüber berichtet und damit die Öffentlichkeit über die Schliessungen informiert. Die Mitarbeitenden haben allerdings erst um 16 Uhr von offizieller Stelle davon erfahren – zwei Stunden später.