Menschen mit Asperger-Syndrom – Wenn die Mauer fällt Daniel Christen lebte lange unwissentlich mit dem Asperger-Syndrom und hat nun in Langenthal eine Selbsthilfegruppe initiiert. Er und eine Kollegin erzählen. Sabine Gfeller

Für Daniel Christen war die Diagnose eine Erleichterung . Foto: Franziska Rothenbühler

Die Sozialpädagogin Silvia Kiener und eine weitere Frau stehen in einem Raum irgendwo in Langenthal. Die Unbekannte schaut bei der Begrüssung immer wieder leicht nervös zum geöffneten Fenster: Es lässt das Brausen der vorbeifahrenden Fahrzeuge herein.

Sie hat das Asperger-Syndrom, macht bei einer Selbsthilfegruppe in Langenthal mit und möchte anonym bleiben. Sie wird hier Mirjam Schmid genannt. Und sie bittet darum, das Fenster zu schliessen. Sie brauche Ruhe für ein Gespräch. Dann nimmt sie Platz.

Nach einigen Minuten tritt ein Mann in den Raum und setzt sich mit dem derzeit obligaten Sicherheitsabstand neben Schmid. Auch er hat das Syndrom. Er gibt seinen Namen preis, Daniel Christen. Es war seine Idee, eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Asperger-Syndrom zu gründen. Sein Antrieb: Über das «Anders-Sein» sprechen – «weil es hilft».