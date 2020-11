Gehörlose und die Pandemie – Wenn die Maske die Sprache verunmöglicht Die Maskentragepflicht behindert die Kommunikation der Gehörlosen einschneidend. Durchsichtige Masken müssten her – doch bei der Beschaffung haperts. Auch wegen der USA. Michael Feller

Wer mit Menschen spricht, die aufs Lippenlesen angewiesen sind, darf seine Maske kurz ablegen – falls die Distanz von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Foto: Getty Images

Eine Frau mit langen, grauen Haaren betritt eine Apotheke irgendwo in Bern. Sie trägt eine Maske, der Apotheker steht am Tresen hinter der Plexiglasscheibe und trägt selber eine Maske. So will es die Verordnung des Bundes. «Ich habe eine Hörbehinderung, darf ich Sie bitten, die Maske abzulegen?», fragt die Frau. Der Mann nickt, setzt die Maske ab und berät die Kundin, gibt ihr das gewünschte Medikament, sie bezahlt, und er setzt die Maske wieder auf.

Die 66-jährige Christine Bütikofer trägt Hörgeräte, seit sie ein Kleinkind war. Ohne hört sie gar nichts, mit den Hörgeräten 60 Prozent der Umgebungsgeräusche. Nicht aber die Zischlaute, weshalb sie auf das Lippenlesen angewiesen ist. Wenn die Menschen drinnen und vermehrt auch draussen Masken tragen, wird die Kommunikation schwierig. Sie hört, dass ihr Gegenüber spricht, versteht aber nichts.