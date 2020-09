Abo Corona-Pause im Zürcher Opernhaus «Ich bin gerade ein bisschen bockig»

Am Sonntagabend hätte im Zürcher Opernhaus die Premiere der «Csárdásfürstin» stattfinden sollen, mit der Starsopranistin Annette Dasch in der Hauptrolle. Was bedeutet die Absage für sie?