Weltklasse in der Kleinstadt – Wenn die Kopatchinskaja mit der Gabetta spielt Das Auftaktkonzert ist schon beinahe ausverkauft. Nach anderthalb Jahren Zwangspause kehren die Kammermusik-Konzerte Langenthal im Oktober mit grossen Namen zurück.

Zwei Starmusikerinnen unter sich: Geigerin Patricia Kopatchinskaja und Cellistin Sol Gabetta am Menuhin Festival 2015 in Gstaad. Foto: PD/Raphaël Faux

Es sind zwei Musikerinnen vom Format, wie man sie häufig nur auf grossen Bühnen erleben darf. Tatsächlich treten die Cellistin Sol Gabetta und die Geigerin Patricia Kopatchinskaja diesen Herbst unter anderem im Berner Casino oder im KKL Luzern auf. Und doch zieht es die Argentinierin und die Moldawierin, beide inzwischen in der Schweiz heimisch geworden, auch immer wieder in kleinere Säle.

So geben sich die beiden «Primadonnen» am 21. Oktober auch an den schweizweit wohl etwas weniger bekannten KKL, den Kammermusik-Konzerten Langenthal, die Ehre. Und wie einer Medienmitteilung der Konzertreihe im Bärensaal zu entnehmen ist, ist der gemeinsame Auftritt der beiden Ausnahmekünstlerinnen bereits beinahe ausverkauft. Für Kopatchinskaja wird es nicht der erste Halt in Langenthal sein: Schon 2015 trat die Geigerin an den KKL auf.