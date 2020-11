Daniel Arn steht offen dazu, dass er als Unternehmer Mühe hat, wenn die Kirche plakativ in einen Abstimmungskampf eingreift. Ihr den Rücken kehren will er trotzdem nicht.

Die Flaggen hängen mittlerweile überall, und ich denke mir einfach immer: O.k., da tut jemand seine Meinung kund. So würde es mir wohl auch beim Besuch einer Kirche ergehen, das Banner allein würde mich auf alle Fälle nicht abschrecken. Anders wäre es, wenn der Pfarrer in seiner Predigt klar eine Meinung für die Initiative abgeben würde. Damit hätte ich ein Problem.

Ich störe mich daran, dass wir als Unternehmer in der Initiative unter den Generalverdacht gestellt werden, schlechte Arbeits- und Umweltbedingungen im Ausland zu fördern. Dieser Verdacht kann sogar uns als klassischen KMU-Betrieb treffen, weil auch wir über unsere Lieferanten international vernetzt sind. Zudem ist alles andere als sicher, ob die Initiative den erwünschten Erfolg bringen wird. Ich überlege wieder von meinem Betrieb her: Wenn wir die geringsten Zweifel an einem Lieferanten hätten, würden wir ihn, um auf sicher zu gehen, einfach wechseln. Den Menschen, denen man eigentlich helfen möchte, wäre damit nicht gedient.

Bürgerliche Grossräte haben Anfang Woche in einem offenen Brief angedeutet, dass die – nicht zuletzt finanziell – privilegierte Stellung der Kirche nicht in Stein gemeisselt sei. Würden Sie einen neuerlichen Vorstoss zur Abschaffung der Kirchensteuer für Unternehmen unterstützen?

Wir sind in dieser Frage bisher immer zur Kirche gestanden, weil wir ihre Arbeit, wie gesagt, sehr schätzen. In letzter Zeit mehren sich in den Reihen der Bürgerlichen allerdings die Stimmen, die den zunehmend rot-grünen Kurs der Kirche kritisieren und unsere bisherige Haltung infrage stellen. Vor diesem Hintergrund denke ich schon: Sollte die Frage der Kirchensteuer für Unternehmen wieder aufs Tapet kommen, wird man sich sehr genau an den aktuellen Abstimmungskampf erinnern.