Jazz-Tage in Langenthal – Wenn die Jazzorganistin die Kirche rockt Zum Abschluss der 31. Ausgabe gibt es erstmals ein Konzert in der Kirche Geissberg – mit der bekannten deutschen Musikerin Barbara Dennerlein. Brigitte Meier

Die deutsche Organistin und Jazzmusikerin Barbara Dennerlein wird in Langenthal auf ihrer bekannten Hammond B3 spielen. Foto: PD

Lanciert werden die Jazz-Tage am Dienstag, 12. Oktober, mit einem Konzert zu Ehren des fünfzigsten Todesjahres von Louis «Satchmo» Armstrong. Michael Varekamp aus den Niederlanden bringt mit seiner The Louis Armstrong Celebration Band mehr als einen Hauch von New Orleans nach Langenthal.

Zu ihrer ersten Medieninformation mit eingespielten Videosequenzen zu den Bands begrüsst Claudia Frangi im Langenthaler Kino Scala. Sie hat dieses Jahr die Leitung des Festivals von ihrem Vater Bruno Frangi übernommen.

Was vor 31 Jahren aus einer spontanen Idee entstanden war, entwickelte sich zu einem etablierten Event. «Die Freude an der Musik und jene der Gäste nach jedem Konzert haben mich motiviert, den Traditionsanlass weiterzuführen», erklärt Claudia Frangi, die keinen Grund sieht, das Konzept zu verändern. «Wir haben schon vor einiger Zeit das musikalische Spektrum der Jazz-Tage geöffnet und wollen weiterhin auch junge Menschen ansprechen, ohne den traditionellen Jazz zu vernachlässigen», sagt die 46-jährige Langenthalerin.