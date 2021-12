Bern liest ein Buch – Wenn die ganze Stadt ein Buch über einen Antihelden liest Im Frühling 2022 findet in Bern ein Literaturfestival der besonderen Art statt: Möglichst viele Menschen sollen sich über das Buch «Was der Fall ist» von Thomas Duarte austauschen. Alexander Sury

Sein Buch heisst «Was der Fall ist»: Der in Bern lebende Schriftsteller Thomas Duarte Foto: Keystone/ Peter Schneider

«Wenn ich auf der Strasse zwei Menschen sehe, die sich umarmen», hat der Schriftsteller Peter Bichsel einmal gesagt, «denke ich immer: Die haben dasselbe Buch gelesen.» Dieses Buch heisst im kommenden Frühling «Was der Fall ist» (Lenos-Verlag) des in Bern lebenden Autors Thomas Duarte. Ausgewählt haben es im Auftrag des Vereins «Bern liest ein Buch» sechs sogenannte Vorleserinnen, darunter die Musikerin Steff la Cheffe. Im Roman erscheint ein Mann mitten in der Nacht auf einem Polizeiposten und erzählt, wie sein beschauliches Leben aus den Fugen geraten ist. Jahrelang hat er für einen wohltätigen Verein gearbeitet, jetzt wird er wegen Unregelmässigkeiten bei der Geldvergabe verdächtigt. Im Hinterzimmer seines Büros lässt er zudem die illegal in der Schweiz lebende Putzfrau Mira wohnen.