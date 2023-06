Baustopp nach Unwetter – Wenn die Emme tobt, reisst sie links und rechts alles mit Eindringlich warnen Behörden davor, entlang von Gewässern Material zu deponieren. Jetzt pfeift die Baudirektion des Kantons Bern einen Schangnauer zurück. Susanne Graf

Als die Emme am 24. Juli 2014 in Bumbach über die Ufer trat, riss sie auch Siloballen mit. Foto: Marcel Bieri (Archiv)

Wer Gemeindeinfos studiert, begegnet dem Hinweis immer wieder: «Die Lagerung von Holz, Siloballen oder anderen Gegenständen in der Nähe von Flüssen und Bächen ist nicht zulässig.» Sinn und Zweck des Verbots müsste jener Schangnauer verstanden haben, dem die überbordende Emme beim Unwetter vom Juli 2014 einiges Material weggespült hat.

Er nutzte den Platz danach aber weiterhin, denn immerhin hatten ihm die Behörden dafür 2007 eine Baubewilligung erteilt. Dann kam der 4. Juli 2022, als sich hinter dem Kemmeriboden ein ausserordentlich starkes Gewitter entlud und der Landgasthof überschwemmt wurde.

In der Folge wurde auch besagter Lagerplatz zerstört. Nun wurde der Platz zum Streitpunkt zwischen der Gemeinde Schangnau und dem Landwirt.

Teure Räbloch-Räumung

In den Tagen nach dem Unwetter waren regelmässig Mitarbeitende des kantonalen Tiefbauamts in Schangnau unterwegs. Diesen fiel auf, dass der Landwirt im Begriff war, seinen kaputten Lagerplatz wieder herzurichten, indem er nahe an der Emme erneut Kies einbaute.

Dafür hätte er aber erneut eine Baubewilligung einholen müssen. Nach der vollständigen Zerstörung des Platzes bestehe kein Anspruch auf Besitzstand mehr, hielten die Fachleute vom Tiefbauamt fest und baten die Gemeinde, dem Tun in ihrer Funktion als Baupolizei Einhalt zu bieten.

Ein erneutes Baugesuch hätte dem Landwirt aber wenig genützt, auch das stand für das Tiefbauamt bereits damals fest. Für diesen Platz, der 2007 zwar rechtmässig erstellt wurde, könne heute «keinesfalls» mehr eine wasserbauliche Ausnahmebewilligung in Aussicht gestellt werden. Denn es sei in den Jahren zuvor «mehrfach ersichtlich» geworden, dass er Probleme verursache.

Einerseits weil er die Emme einenge, was zu verstärkter Erosion und Überschwemmung führe. Andererseits seien im Juli 2014 Siloballen und andere Materialien abgeschwemmt worden und teilweise bis ins Räbloch gelangt. Die enge Schlucht zwischen Schangnau und Eggiwil musste dann in einem aufwendigen Verfahren, das gut eine Million Franken kostete, geräumt werden.

Siloballen – und mehr

Das Tiefbauamt belegte zudem mit Luftbildern, dass der Landwirt nicht nur die bewilligte Fläche genutzt, sondern darüber hinaus Material platziert hatte. Und auch nicht bloss Siloballen, wie es der Bewilligung entsprochen hätte, sondern auch Holz, Anhänger, landwirtschaftliche Fahrzeuge, ja sogar Unterstände. Weil er schon mehrmals von den Schangnauer Behörden auf die Verstösse hingewiesen worden sei, empfahl das Tiefbauamt nun ein baupolizeiliches Vorgehen.

Also verfügte die Gemeinde Schangnau einen Baustopp. Das nahm der Landwirt nicht hin, er wandte sich mit einer Beschwerde an die Baudirektion des Kantons Bern. Darin monierte er unter anderem, es handle sich beim Einschreiten der Gemeinde wohl um eine «persönliche Angelegenheit», da der Siloballenlagerplatz dem Gemeindepräsidenten schon lange ein Dorn im Auge sei.

Aber die Baudirektion schreibt es in ihrem Entscheid deutlich: «Wird ein baubewilligungspflichtiges Bauvorhaben ohne Baubewilligung ausgeführt, ist die Baupolizeibehörde verpflichtet, die sofortige Einstellung laufender Bauarbeiten anzuordnen.» Dabei habe sie «keinen Beurteilungsspielraum».

Eine Abfuhr für 1000 Franken

Der Landwirt wehrt sich auch mit dem Hinweis, er habe bloss «zwei Löcher» mit Kies gefüllt. Und damals seien im Gebiet Bumbach «überall Löcher geflickt» worden, ohne dass jemand daran gedacht hätte, dass dafür Baubewilligungen nötig sein könnten.

Kleine Änderungen und Unterhaltsarbeiten könnten durchaus ohne vorgängiges Gesuch ausgeführt werden, antwortet die Baudirektion. Aber nur dort, wo keine «bau- oder umweltrechtlichen Tatbestände betroffen sind». Weil die fragliche Fläche im Gewässerraum liegt, bestehe jedoch eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Arbeiten bewilligungspflichtig seien. Ob dem wirklich so sei, könne die Gemeinde nur in einem neuen Verfahren klären.

Die Gemeinde hatte also gar keine andere Wahl, als eine sogenannte Baueinstellungsverfügung zu erlassen. Die Baudirektion weist die Beschwerde des Landwirts ab und brummt ihm zudem Verfahrenskosten von 1000 Franken auf.

Gesprächsstoff – Der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Susanne Graf ist Redaktorin im Ressort Region. Sie ist Mitglied des Tamedia-weiten Netzwerks Lokaljournalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.