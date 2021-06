Auftakt zum Frauenstreiktag – Wenn die Brunnen in Bern und Thun plötzlich lila sind In der Nacht auf Montag haben Aktivistinnen das Wasser von verschiedensten Schweizer Brunnen lila eingefärbt. Weitere Aktionen folgen im Verlauf des Tages.

Lila Brunnen zum Auftakt des Frauenstreiktags (hier in Thun). Foto: zvg Auch das Wasser des Kindlifresserbrunnens auf dem Berner Kornhausplatz war am Montagmorgen lila gefärbt. Foto: zvg Die Aktivistinnen brachten an die eingefärbten Brunnen jeweils mehrere Zettel mit ihren Forderungen an. Foto: zvg 1 / 9

In der Nacht auf Montag machten Aktivistinnen auf feministische Anliegen aufmerksam, indem sie das Wasser von Brunnen in mehreren Schweizer Städten lila färbten. Darunter sind auch Brunnen in Bern und Thun, wie Bilder aus einem Communiqué der «Frauen* aus der ganzen Schweiz» zeigen.

Die Aktion sei gesundheitlich unbedenklich. Bei der verwendeten Farbe handle es sich um Lebensmittelfarbe.

Weitere Aktionen im Verlauf des Tages

Mit einer Reihe von Aktionen begehen Frauen in Bern und Thun den (heutigen) Frauenstreiktag. Am Abend ist ein «bunter und kraftvoller Umzug gegen das Patriarchat» geplant.

Die Kundgebung in der Berner Innenstadt ist nach Angaben des Frauenstreik-Kollektivs bewilligt. Sie richtet sich «gegen die Krise auf unseren Buckeln und für eine feministische Zukunft», wie die Organisation auf ihrer Website schreibt.

Der Umzug ist demnach offen für alle Geschlechter. Männer sollen solidarisch in den hintersten Reihen mitlaufen oder sich ausserhalb der Demo solidarisieren, beispielsweise durch Kinderbetreuung und Hausarbeit.

Tagsüber gibt es in Bern eine Reihe von dezentralen Aktionen zu feministischen Themen und Forderungen. Geplant sind zudem Picknicks über Mittag und ein «Rückwärts-Lauf» um 15.19 Uhr. Weiter soll auf dem Bundesplatz am Mittag ein Flashmob zum Thema «Dini Mueter schafft nümm gratis!» stattfinden.

In Thun und Steffisburg organisiert das regionale Feministische Kollektiv einen Postenlauf. Ab heute bis 27. Juni bietet sich die Gelegenheit, die insgesamt 33 Posten mit Themen rund um den Feminismus zu besuchen.

chh/sda

Fehler gefunden?Jetzt melden.