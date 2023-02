Tagestipp: Theater in der Beiz – Wenn die Brasserie Lorraine zur Bühne wird Das neue Stück des Berner Ensembles Theaterfabulaktur handelt von vier Frauen, die sich ihre Lebensgeschichten erzählen. Martin Burkhalter

Lebenslügen und Aufschneidereien: In der Beiz werden die besten Geschichten erzählt. Foto: PD

Eine gute Beiz ist ja so schon eine Art Theaterbühne. Was da nicht alles für Geschichten erzählt werden zwischen Bier, Wein und Kaffee: erlebte, erlittene und nicht selten erfundene. Bei der Theaterfabulaktur, einem Ensemble aus Bern, findet das Theatererlebnis stets gleich am Schauplatz der Geschichte statt. Das neue Stück «Aufgetischt und Abserviert» spielt in der Brasserie Lorraine. Es dreht sich um vier Frauen, die sich ihre Geschichten erzählen. Es geht um Scham, Glück, Widersprüche, Lebensnotlügen und Aufschneidereien, kurz: um richtige Beizengeschichten. Entstanden ist das Stück in Zusammenarbeit mit der Regisseurin Delia Dahinden. Einige Geschichten haben grosse Vorlagen: Texte von Wolfgang Borchert und Karl Valentin. (mbu)

Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.