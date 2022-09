Ideen im Zulgtal – Wenn die Bevölkerung die Köpfe zusammensteckt Gemeinsamer Auftritt, Gastroangebote ausbauen oder Sportangebote koordinieren. Dies sind lediglich drei Ideen, wie sich das Zulgtal entwickeln könnte. Stefan Kammermann

In Gruppen wurden eifrig Ideen für die zukünftige Entwicklung des Zulgtales gesammelt und notiert. Foto: Stefan Kammermann

«Die Köpfe zusammenstecken, das Herz in die Hand nehmen und einen Strauss voller Ideen binden», so lautete das Motto am Mittwochabend in der Turnhalle Homberg. Zur Vollversammlung der Bevölkerung aus dem Zulgtal eingeladen hatte der Vorstand von Eriztal Tourismus und die Organisation Entwicklungsraum Thun (ERT). Dies mit dem Ziel, gemeinsam die zukünftige Entwicklung des Zulgtales in Sachen Tourismus und Freizeitangebote zu gestalten.