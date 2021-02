Gastronomie in Zeiten von Corona – Wenn die Bar zum Take-away wird Der Lockdown hat die Gastronomen in die Zwangspause versetzt. Doch diese sind nicht zur Untätigkeit verdammt, wie das Beispiel von Ivan Urech von der Thuner Atelier Classic Bar zeigt. Barbara Schluchter-Donski

Frisch gemixte Drinks über die Gasse: Ivan Urech beim Eingang zur Atelier Classic Bar am Thuner Rathausplatz. Foto: Patric Spahni

Zugegeben: So wirklich appetitlich sehen sie nicht aus. Die kleinen Beutel mit den farbigen Flüssigkeiten, die an diesem Freitagabend über den Tresen wandern. Aber ihr Inhalt ist beliebt. Immer wieder betreten Kundinnen und Kunden den Eingangsbereich der Atelier Classic Bar am Thuner Rathausplatz, halten einen kurzen Schwatz mit Bar-Chef Ivan Urech und gehen mit zwei oder mehreren der so abgefüllten Cocktails und Drinks von dannen.

«Ja, das ist unsere Art, Corona die Stirn zu bieten und mit unseren Gästen in Kontakt zu bleiben.» Ivan Urech, Atelier Classic Bar

Die meisten mit den Beuteln im Rucksack oder der Handtasche. Die wenigsten mit dem Drink in der Hand, lässt sich der Negroni oder Gin dank einem Trinkhalm auch gleich direkt konsumieren. «Ja, das ist unsere Art, Corona die Stirn zu bieten und mit unseren Gästen in Kontakt zu bleiben», sagt Ivan Urech zum neuen Angebot. «Denn viel verdienen wir dabei nicht.»