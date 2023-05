Meyer Burger Technology AG – Wenn die Aktionäre alle Anträge durchwinken Die Generalversammlung der Meyer Burger Technology AG in Thun war entspannter als auch schon. Die Aktionäre winkten alle Anträge druch.

Franz Richter wurde von den Aktionären von Meyer Burger als Verwaltungsratspräsident bestätigt. Foto: PD

An der Generalversammlung der Meyer Burger Technology AG im KKThun waren 1’546’599’432 Namenaktien vertreten, was rund 43 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. Die Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu, schreibt die Firma in einer Mitteilung. Sie genehmigten Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022, ebenso den Vergütungsbericht. Die Generalversammlung genehmigte die Verwendung des Bilanzergebnisses und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022.

Alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt: Es sind dies Franz Richter, Andreas Herzog, Mark Kerekes, Urs Schenker und Katrin Wehr-Seiter. Franz Richter wurde als Verwaltungsratspräsident bestätigt, und Andreas Herzog sowie Urs Schenker wurden in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss gewählt. Die Revisionsstelle und der unabhängige Stimmrechtsvertreter wurden für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt.

3,8 Millionen für die Geschäftsleitung

Die Generalversammlung bewilligte die maximale Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats für die Periode 2023/2024 in der Höhe von maximal 955’000 Franken sowie die maximale Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 von 3,8 Millionen Franken.

«Um der Gesellschaft Flexibilität bei der Finanzierung ihres strategischen Expansionsplans zu sichern», beantragte der Verwaltungsrat eine Erhöhung des bestehenden bedingten Kapitals für Wandelanleihen von bislang 251’515’120 auf neu 590’000’000 Namenaktien. Die Generalversammlung folgte mit 84,4 Prozent der Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats zur Erhöhung des bedingten Kapitals und genehmigte die Neufassung des entsprechenden Artikels in den Statuten.

Die Aktionäre stimmten ferner einer Ergänzung des Gesellschaftszwecks zu, eine «langfristige und nachhaltige Wertschaffung» anzustreben. Darüber hinaus wurden die Anträge der Statutenänderungen zur Erfüllung der Anforderungen des revidierten Aktienrechts sowie Statutenänderungen zur Modernisierung sowie verschiedene Klarstellung darin angenommen.

PD/maz

