Schweizer Literatur – Wenn der Zweifel am Grössenwahn nagt In seinem neuen Journal «Der Nagel im Kopf» sorgt sich Paul Nizon um sein literarisches Überleben und ruft sich ein Liebeserlebnis vor 60 Jahren in Erinnerung. Martin Ebel

Auf die äussere Erscheinung legt er grossen Wert: Paul Nizon. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Eitelkeit gehört zur Grundausstattung des Schriftstellers, sogar ein Schuss Grössenwahn muss sein: Wer schreibt, ist von der Überzeugung durchdrungen, der Welt etwas zu sagen zu haben, was nur er (oder sie) allein sagen und genau so sagen kann. Wenn die Welt diese Überzeugung aber nicht teilt – was sich etwa in niedrigen Leserzahlen ausdrücken kann –, nistet sich der Zweifel ein.

Von dem ist auch der mittlerweile 91-jährige Paul Nizon nicht frei, der doch seit 60 Jahren sein Selbstbild als Schöpfer von Weltliteratur kultiviert, immer wieder bestätigt durch Preise, akademische Zuwendung und die Verehrung von Kritikern und Kollegen.

Aber eben, da ist der fehlende Publikumszuspruch. «Wenig Verkauf und Verbreitung, jedoch Auszeichnungen noch und noch», schreibt er im «Nagel im Kopf», der sechsten Lieferung seines Tagebuchs, das die Jahre 2011 bis 2020 umfasst.

Darauf kann man mit Trotz und Auftrumpfen reagieren. Etwa gegenüber dem US-Erfolgsautor John Irving und dessen «nach Abnehmern ausgerichteter Berufsauffassung». Er, Nizon, zielt nicht auf ein Publikum, sondern auf «Literatur im höchsten Sinne des Wortes». Andererseits stellt er zufrieden fest, dass er im Dictionnaire Larousse gleich viel Platz erhalten hat wie Millionenautor Irving.

Sein Stoff ist allein er selbst

Dennoch, der Zweifel nagt und wird zur Wunde. Natürlich ordnet sich Nizon auf der Gipfelebene der Handke, Thomas Bernhard, Max Frisch ein; nur, diese Suhrkamp-Kollegen brachten und bringen ihrem Verlag hohe Einnahmen, Nizon hat immer bloss gekostet; das Genieversprechen von «Canto» (1962) konnte nie durch klingende Münze eingelöst werden, Nizon von seinen Büchern – die der Suhrkamp-Verlag in bewundernswerter Treue pflegt und lieferbar hält – nie leben.

Trotz auftrumpfender Sätze wie «Sicherlich bin ich aus der deutschsprachigen Literatur nicht mehr wegzudenken» stellt sich ihm im neunten Lebensjahrzehnt unweigerlich die Frage nach dem «literarischen Überleben»: «Weil dahinter mein ganzer Lebensanspruch, mein Antrieb steckt, so als wäre Überleben das einzige literarische Kriterium für Güte, Grösse, Schönheit, BEDEUTUNG. Sonst alles für die Katz.»

«Sicherlich bin ich aus der deutschsprachigen Literatur nicht mehr wegzudenken.» Paul Nizon

Die tiefere Ursache dieser durch alle Arroganz und Selbstbeweihräucherung nicht zu stillenden Angst, alles sei für die Katz gewesen, liegt im Charakter des Nizon’schen Werks selbst. Nizon ist kein Erzähler, er ist kein Erfinder von Plots, Verwicklungen, auch nicht von unvergesslichen Figuren.

Sein Stoff ist allein er selbst, ein Mensch, der früh beschlossen hat, Schriftsteller zu werden – und zwar der Grösste –, und der dies einlöst, indem er eine Schriftstellerexistenz führt, seit über 40 Jahren in Paris. Diese Existenz ist Pose und Legende zugleich, Stoff und Verwandlung dieses Stoffes in Schrift. Eine Schlange, die sich in den Schwanz beisst (und deshalb nicht vorankriechen kann). Das Leben nährt das Werk, das Werk rechtfertigt das Leben – oder eben nicht.

Zu den Freuden der Grossstadt zählten auch die Bordelle

Da hilft es nicht unbedingt, wenn der Autor, was sich in diesem Journal niederschlägt, vergeblich mit einem Sujet kämpft, das zu einem Roman werden soll und nicht wird. Er hätte den Titel «Der Nagel im Kopf» tragen und sich um das «Maria-Erlebnis» drehen sollen.

Im Jahr 1960 war Nizon in Rom, mit einem Stipendium des Istituto Svizzero. Der junge Familienvater brachte Frau und Kinder auf dem Land unter und widmete sich den Freuden der Grossstadt, zu denen für ihn auch die Bordelle zählten.

Nach einem Kinobesuch – es war ein Film über die Vernichtungslager – lief Nizon ein junges Mädchen über den Weg, besagte Maria, Animierdame in einem Nachtclub. Nizon fabulierte sich in eine Liebesgeschichte hinein, bis er dem Mädchen gestand, familiär gebunden zu sein. Die Sache verlief sich, beschäftigte den Autor aber die folgenden 60 Jahre immer wieder und fand Niederschlag in verschiedenen Büchern.

Wer hat die meisten, wer die grössten Preise? Infos einblenden Paul Nizon 2010 bei der Verleihung des Österreichischen Staatspreises für Europäische Literatur. Foto: Herbert Neubauer (Keystone) Paul Nizon (91), Adolf Muschg (87) und Franz Hohler (78) sind die Alterspräsidenten der Schweizer Literatur. Das grosszügige Schweizer Preissystem hat sie über die Jahre üppig bedacht. Bei Paul Nizon haben sie unter anderem die geringen Einkünfte durch Buchverkäufe kompensiert. Wer hat nun die meisten, wer die grössten Preise gewonnen? Die Statistik, die Wikipedia für die drei Autoren ausweist, ergibt: Franz Hohler ist mit 27 Preisen, Auszeichnungen und Ehrungen der Spitzenreiter. Es folgen Paul Nizon mit 19 und Adolf Muschg mit 13 Auszeichnungen. Darunter befindet sich allerdings auch der Büchner-Preis, der bedeutendste der deutschsprachigen Literatur, den Muschg 1994 erhalten hat. Bei Franz Hohler sieht das Preisfeld kunterbunt aus, vom Salzburger Stier über den Kasseler Preis für grotesken Humor bis zu Lieder- und Jugendbuchpreisen, entsprechend seinen weitläufigen Aktivitäten. An Paul Nizon gingen unter anderem der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur, der Grosse Preis des Kantons Bern und der Grand Prix Literatur der Schweiz. (ebl)

Beim Versuch, das «Maria-Erlebnis» zum Roman zu machen, versenkt sich Nizon in die Kriegs- und Nachkriegszeit, in seine Jugend in Bern, wo die Familie eine schlecht laufende Pension unterhielt und von den Pensionsgästen, wie eine der vielen geglückten Formulierungen lautet, «an die Wand gelebt wurde».

Der Vater, schon in «Canto» eine prägende Figur, taucht wieder auf, vielmehr die Ferne des Vaters, der starb, als Paul zwölf war, und den er als «Erfinder» und «Fremdling» verklärt. Rührt die Unfähigkeit, Handlungen zu erfinden, etwa von einem selbst auferlegten «Verbot» her, das mit dieser Vaterfigur zusammenhängt?, fragt er sich, ohne eine Antwort zu finden.

Gleichviel: Er kann ja auf Einladungen zu Kolloquien verweisen, auf üppig dotierte Preise, wie den Grand Prix Literatur der Schweiz. Mit 80 wird er endlich ins Englische übersetzt. Reicht das, um die Zweifel zu besiegen? Genug ist es jedenfalls nicht.

«Ich wünschte mir nur, dass das Werk als Ganzes eine Neuentdeckung erführe», schreibt er und erinnert daran, dass Giacometti und Kafka auch erst mit grosser Verspätung zu Weltruhm gelangten. Wen er da als Dritten im Sinn hat, muss nicht mehr ausgesprochen werden. Es reicht das Bibelwort: «Die Letzten werden die Ersten sein.»

Paul Nizon: Der Nagel im Kopf. Journal 2011–2020. Suhrkamp, Berlin 2021. 264 S., ca. 38 Fr.

Fehler gefunden?Jetzt melden.