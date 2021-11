Bildungschancen im Kanton Bern – Wenn der Wohnort und das Portemonnaie der Eltern entscheiden Es ist achtmal wahrscheinlicher, dass ein Schüler aus Muri bei Bern die Matura macht als eine Schülerin aus Adelboden. Was sagt das über das Berner Bildungssystem aus? Quentin Schlapbach

Acht der vierzehn Gymnasien im Kanton – im Bild das Gymnasium Kirchenfeld – stehen in der Region Bern. Dieses Übergewicht spiegelt sich auch in der Maturitätsquote. Foto: Raphael Moser

Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse haben noch bis zum 1. Dezember Zeit, sich fürs Gymnasium anzumelden. Anders als im Kanton Zürich müssen Berner Jugendliche in der Regel keine Aufnahmeprüfung schreiben. Sie werden von den Schulen empfohlen.

Wer bis Ende Januar keine Empfehlung erhalten hat, hat zwar noch die Möglichkeit, eine Aufnahmeprüfung zu machen. Diese ist aber so anspruchsvoll, dass die Durchfallquote in den letzten Jahren um die 75 Prozent betrug.

Auch wenn die Aufnahmekriterien fürs Gymnasium in der Theorie für alle Jugendlichen im Kanton Bern gleich sind, gibt es in der Praxis enorme Unterschiede. Das zeigt sich etwa beim Wohnort. So besuchen 40 Prozent der Kinder, die in Muri bei Bern zur Schule gehen, später ein Gymnasium. In Adelboden beträgt diese Übertrittsquote nur gerade 5 Prozent – also achtmal weniger.

Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2013. Es war das letzte Mal, dass die Berner Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) die Übertrittsquote nach dem Wohnort aufschlüsselte. Die Direktion begründet dies offiziell mit einer «Priorisierung der Aufgaben». Heute macht die BKD nur noch die Übertrittsquoten der Verwaltungskreise öffentlich. Auch hier zeigen sich grosse regionale Unterschiede.

Klar ist: Für einen Kanton, welcher die Chancengleichheit und die Leistungsgerechtigkeit in der Bildung hochhält, sind diese Zahlen nicht rühmlich. Es gibt zwar Gründe, weshalb die Übertrittsquote von Gemeinde zu Gemeinde schwankt. Wer an einem abgelegenen Ort wohnt, muss etwa einen längeren Weg auf sich nehmen, um einen Gymer zu besuchen. Ebenso eine Rolle spielt, ob im familiären Umfeld bereits jemand die Matura gemacht hat.

Es gibt aber auch Schlussfolgerungen, die schlicht und einfach nicht zutreffen können. Etwa, dass es in Muri achtmal so viele schulisch besonders talentierte Schülerinnen und Schülern gibt wie in Adelboden.

Region Bern wird bevorzugt

Das moniert auch Roland Näf, ehemaliger Schulleiter von Muri bei Bern, der bis vor kurzem noch für die SP im Grossen Rat sass. Er kritisierte in den vergangenen Jahren immer wieder, dass das heutige Bildungssystem im Kanton Bern bestehende Ungleichheiten in der Gesellschaft noch weiter befördere. «Gut verdienende Eltern bringen ihre Kinder viel einfacher an den Gymer als Arbeiterfamilien», sagt er. Auch werde die Region Bern in der Bildungslandschaft bevorzugt, weil hier 8 der 14 Gymnasien angesiedelt seien.

Darunter sind auch die drei halbprivaten Gymnasien – der Campus Muristalden, das Freie Gymnasium und die NMS Bern. Laut Näf verstärken diese das Problem der ungleichen Bildungschancen in Kanton noch. Als Schulleiter habe er oft die Erfahrung gemacht, dass gut verdienende Eltern ihr Kind an eine der drei Schulen schicken, wenn es für die Aufnahme ans öffentliche Gymnasium nicht reicht. «Diese Chance haben Kinder aus Arbeiterfamilien meist nicht», so Näf.

Er spricht sich deshalb dafür aus, dass die drei halbprivaten Berner Gymnasien nur noch öffentliche Gelder erhalten, wenn die Schülerinnen und Schüler auch die Aufnahmekriterien für die staatlichen Gymnasien erfüllen. Bisher übernahm der Kanton Bern 60 Prozent der Ausbildungskosten für Jugendliche, die eine der drei Schulen besuchten.

Druck der Eltern ist enorm

Über diese Neuregelung der Finanzierung der halbprivaten Gymnasien wird im Frühling im Grossen Rat befunden. Eine knappe Mehrheit der Bildungskommission sprach sich diesen Herbst bereits für das Anliegen aus. Der Regierungsrat ist derweil dagegen. Auch im Parlament dürfte es relativ knapp werden.

Angriff auf halbprivate Gymnasien Infos einblenden Schülerinnen und Schüler von halbprivaten Gymnasien sollen nur noch vom Kanton unterstützt werden, wenn sie auch die Aufnahmekriterien für die öffentlichen Gymnasien erfüllen: Dieser Vorstoss fand in der Bildungskommission des Grossen Rats (BiK) eine knappe Mehrheit. Eigentlich war das Geschäft bereits für die Wintersession traktandiert. Diese Woche wurde es aber verschoben. Wie bereits in der Kommission dürfte die Abstimmung im Grossen Rat knapp werden. Das klassische Links-rechts-Schema spielt dabei für einmal keine Rolle. In vielen Parteien ist man sich uneins. Samuel Krähenbühl, Mitglied der SVP-Fraktion, sagt etwa, dass er nicht davon ausgehe, dass es in seiner Partei eine geeinte Haltung geben werde. Während er sich gegen die Vorlage einsetze, seien andere klar dafür. Neben Krähenbühl sitzen mit Anna Linder (Grüne) und Daniel Wildhaber (SP) zwei weitere Mitglieder der BiK im Schulrat der NMS Bern. Auch sie werden sich in ihren Fraktionen gegen die Vorlage einsetzen. Das könnte auch bei der SP zur Zerreissprobe führen. Zwar unterstützt die Mehrheit das Geschäft. Allerdings gibt es gerade in der Stadtberner SP viele Exponentinnen und Exponenten, die selbst eine der drei betroffenen Schulen besucht haben. Bei der FDP ist Corinne Schmidhauser die wichtigste Bildungspolitikerin der Partei. Sie ist Vizepräsidentin der BiK und beruflich indirekt von der Motion tangiert. Sie sitzt in der Geschäftsleitung der Feusi, dem einzigen vollprivaten Gymnasium im Kanton Bern. Schmidhauser sagt auf Anfrage, dass sie die Stossrichtung der Vorlage verstehe. Der Kanton halte an einem umstrittenen Selektionsmodus fest, subventioniere aber gleichzeitig die Alternativen. Gemäss ihrer Einschätzung würde ihre Arbeitgeberin, die Feusi, von einer Annahme aber nicht profitieren. Gegen die Vorlage ist die Mehrheit der Grünen. Sie werden sich hinter ihre Regierungsrätin Christine Häsler stellen. Die Berner Regierung will nämlich am bisherigen Finanzierungsmodell festhalten. Der Campus Muristalden, das Freie Gymnasium und die NMS Bern haben bereits mitgeteilt, dass eine Annahme der Motion ihre Existenz gefährden würde. (qsc)

Gegen das Anliegen ist der SVP-Bildungspolitiker Samuel Krähenbühl. «Es ist zwar eine berechtigte Kritik, dass diese drei Schulen alle in der Stadt Bern angesiedelt sind», sagt er. Aber es sei halt auch so, dass hier die grösste Nachfrage bestehe.

Krähenbühl sitzt im Schulrat der NMS Bern und ist zugleich Mitglied der Schulkommission des Gymnasiums Thun. Er sagt, dass nicht nur bei den halbprivaten Gymnasien vor allem Kinder aus privilegierten Familien sind. «Es ist ein grundsätzliches Problem, dass der soziale Status der Eltern eine entscheidende Rolle für den Übertritt ins Gymnasium spielt», so Krähenbühl.

Der Druck, den manche Eltern dabei auf Schulen ausüben, sei zum Teil enorm. Das sagt nicht nur Samuel Krähenbühl, sondern auch Roland Näf. Im Extremfall kann das sogar dazu führen, dass ein Anwalt mit ans Elterngespräch komme.

Krähenbühl findet deshalb, dass man grundsätzlich über das Aufnahmeverfahren sprechen müsse. Er fordert griffigere Leistungskriterien, die Druckversuche von Eltern erschweren. Auch der umgekehrte Fall – dass Lehrpersonen das Potenzial eines Kindes unterschätzen – könnte so umgangen werden.

Eine kürzlich publizierte Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz besagte, dass die soziale Herkunft einen direkten Einfluss darauf hat, wie ein Kind bewertet wird. Lehrpersonen haben an Kinder aus niedrigeren sozialen Schichten generell tiefere Erwartungen. Gemäss der Studie beeinflusst dies sowohl Leistungen, Sozialverhalten als auch die Übertrittschancen der Kinder.

Auch eine Prüfung hat Mängel

Die Berner Bildungsdirektion weist die Kritik am Übertrittsverfahren aber zurück. «Der Vorteil des Empfehlungsverfahrens ist, dass es auf eine Langzeitbeobachtung setzt und dass nicht die Tagesform zählt», sagt Mario Battaglia, Leiter der Abteilung Mittelschulen bei der BKD.

Beim Berner System erhalten Schülerinnen und Schüler für die vier Fächer Deutsch, Französisch, Mathematik und Natur-Mensch-Gesellschaft je zwei Bewertungen. Die eine soll die Sachkompetenz in diesem Fach beurteilen, die andere das Arbeits- und Lernverhalten.

Lehrpersonen haben entsprechend viel Spielraum. Sie können eine Empfehlung auch damit legitimieren, dass sie erwarten, dass das Kind sich verbessern wird – gerade, wenn sie von den Eltern unter Druck gesetzt werden.

«Nicht alle schulisch begabten Schülerinnen und Schüler streben das Gymnasium an.» Mario Battaglia, Leiter Abteilung Mittelschulen

Battaglia betont aber, dass auch Prüfungen keine Chancengleichheit garantieren würden. «In Kantonen mit einer Prüfung zeigt sich, dass die privat zu finanzierenden Prüfungsvorbereitungskurse stark nachgefragt werden.» Diese könnten sich sozial schwächer gestellte Familien oft nicht leisten.

Laut der BKD ist die Schülerschaft an den Gymnasien heute «heterogen» zusammengesetzt. Statistiken, die diese Behauptung untermauern, liegen aber nicht vor. Einen möglichen Anhaltspunkt liefern nationale Zahlen. Gemäss dem Bundesamt für Statistik beträgt etwa der Ausländeranteil an den Gymnasien 13,8 Prozent – also rund die Hälfte des Ausländeranteils in der Schweizer Bevölkerung. Im Kanton Bern dürfte dieser Anteil noch kleiner sein, weil der Akademikeranteil unter den hier wohnhaften Ausländerinnen und Ausländern auch vergleichsweise klein ist.

Dennoch sieht Battaglia die Chancengleichheit im Kanton Bern gewährleistet. «Nicht alle schulisch begabten Schülerinnen und Schüler streben das Gymnasium an», sagt er. Auch eine berufliche Grundausbildung führe zu interessanten Berufen und biete vergleichbare Entwicklungsmöglichkeiten wie eine Matura.

Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ

