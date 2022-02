Kehrseite der Energiewende – Wenn der Windpark für Vögel zur Todesfalle wird Im Berner Jura hat eine Windturbine einen Steinadler erschlagen. Wie lassen sich solche Vorfälle verhindern? Forscher der Uni Bern arbeiten an einer Lösung. Christoph Albrecht

Eine Chance fürs Klima, eine Bedrohung für die Artenvielfalt: Windturbinen sind etwa für Steinadler eine Gefahr. Fotos: Adrian Moser (Tagesanzeiger-Archiv)

Die Geschichte schlug in der ganzen Schweiz Wellen: Auf dem Mont Crosin im Berner Jura ist ein Steinadler von einer Windturbine getötet worden. Das Rotorblatt hatte das Tier in seinem Steigflug erfasst. Ein Spaziergänger beobachtete die Szene und fand den toten Adler später mit abgeschlagenem Kopf am Fuss der Turbine.