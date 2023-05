Umbau in Gsteigwiler – Wenn der Weg zum Friedhof zu steil ist Die Sanierung des Friedhofs Gsteig ist auf guten Wegen. Noch offen ist, wie die Gräber der teils berühmten Persönlichkeiten in Szene gesetzt werden.

Anne-Marie Günter

Die Gräber der Familie Wach am Rand des Friedhofs unter einer dichten Hecke. Foto: Anne-Marie Günter

Es ist wie am Chuenbärgli in Adelboden oder beim Hundschopf am Lauberhorn: Auf Bildern sieht man meist nicht, wie steil das Gelände in Wirklichkeit ist. Gäbe es eine Rangliste der steilsten Friedhöfe, würde jener von Gsteig sicher ganz weit vorne liegen. Der Hang hinter der Kirche Gsteig, die bei Wilderswil auf Gsteigwiler Boden steht, ist teilweise terrassiert, es gibt Treppen und auch Wege, die senkrecht nach oben führen. Viel zu steil für viele Angehörige.