Kolumne «Das Wundern von Bern» – Wenn der Tennisball platzt, schnurrt das Gehirn Unsere Autorin hat im Internet eigenartige Videos entdeckt. Ein kleiner Aufsatz über die seltsame Befriedigung beim Betrachten von Dingen, die zerquetscht werden. Regula Fuchs

Noch hat er gut lachen: Kürbis vs. hydraulische Presse. Foto: Youtube

Wer Kinder hat oder kennt, weiss: Wissensvermittlung ist keine Einbahnstrasse. Auch Erwachsene können von den Kleinen lernen. Und zwar nicht nur Grundlegendes über lustig geformte Kieselsteine oder interessant schmeckende Nasenpopel. So haben mich meine Kinder an Orte im weltweiten Web gelotst, die mir bis dahin verborgen waren, und zu Dingen, die mir fundamentale Einsichten ins Menschsein ermöglichten.

Die Zauberformel heisst «Oddly Satisfying Videos», doch wer dabei an Schmuddelkram denkt, liegt falsch. Diese «seltsam befriedigenden» Filme sind weder jugendgefährdend noch schrill oder krass. In den zu einem langen Strom arrangierten Videoschnipseln lässt jemand Sand durch die Hand rieseln, dann fallen Dominosteine um, auf einer Töpferscheibe entsteht ein Gefäss, eine gallertartige Masse wird geknetet – und vieles mehr. Auf Youtube gibt es bis zu zehnstündige Filme mit diesen wundersamen Sujets, und das Verrückteste: Millionen sehen sich das an.