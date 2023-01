Bern und das Tabuthema Mens – Wenn der Tampon zum Politikum wird In Muri könnten Tampons und Binden in den Schulen bald gratis verfügbar sein. Damit wäre der Vorort forschrittlicher als die Stadt Bern. Wie kommt das? Christoph Albrecht

Ist auch unterwegs stets ein Tampon in Griffnähe, erspart dies Frauen unangenehme Situationen. Foto: Celia Nogler («20 Minuten»)

Eine Frau hat im Laufe ihres Lebens ungefähr 500-Mal die Periode. Weil diese meist mehrere Tage andauert, kommen so über die Jahre im Durchschnitt etwa 3000 Tage zusammen, an welchen eine Frau Blutungen hat – also während über acht Jahren.